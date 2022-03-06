В пресс-службе РПЛ прокомментировали ситуацию с Кухтой

В пресс-службе Российской Премьер-Лиги высказались о возможном нарушении регламента со стороны московского «Локомотива» во время матча 20-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

«Подобные вопросы находятся в компетенции КДК РФС. Если ФК «Химки» обратится в КДК, то этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета», — сообщила пресс-служба РПЛ корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, на матч «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч. Изначально о возможном нарушении регламента «Локомотивом» сообщал «Спорт-экспресс».

Позднее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков огласил намерение подмосковного клуба подать протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.