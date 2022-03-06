«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на дерби

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Грилиш, Эрнандес, Де Брёйне, Фоден, Силва, Марез.
Запасные: Карсон, Мбете-Табю, Гюндоган, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Делап, Стерлинг, Жезус.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Санчо, Эланга.
Запасные: Хендерсон, Байи, Дало, Джонс, Лингард, Мата, Матич, Межбри, Рашфорд.
Напомним, нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду не попал в заявку на матч из-за травмы.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Скотт Леджер. В роли резервного рефери выступит Эндрю Мэдли.
- 6 марта 2022
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