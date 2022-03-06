«Динамо» — «Спартак»: Кофрие получил жёлтую карточку на 1-й минуте матча

Сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Динамо» и «Спартак». «Чемпионат» проводит текстовую-трансляцию матча.



На 1-й минуте встречи защитник красно-белых Максимилиано Кофрие получил жёлтую карточку за фол на нападающем «Динамо» Фёдоре Смолове.



Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами выступают Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.



«Динамо» в 19 матчах чемпионата России набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Спартак» (23) — 9-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).