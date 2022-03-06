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Кухта высказался о возможном техническом поражении «Локомотива» из-за его дисквалификации

Кухта высказался о возможном техническом поражении «Локомотива» из-за его дисквалификации
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Нападающий «Локомотива» Ян Кухта высказался о возможном техническом поражении железнодорожников по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2) из-за его дисквалификации.

«Я не думаю, что красная карточка — это проблема», — цитирует Кухту «Спорт-экспресс».

Напомним, на матч «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду форвард получил красную карточку и был отстранён на один матч. Изначально о возможном нарушении регламента «Локомотивом» сообщал «Спорт-экспресс».

Позднее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков огласил намерение подмосковного клуба подать протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.

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