«Динамо» — «Спартак»: защитник хозяев Варела удалён на 45+3-й минуте
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Сегодня, 6 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Динамо» и «Спартак». «Чемпионат» проводит текстовую-трансляцию матча.
На 45+3 минуте защитник хозяев Гильермо Варела был удалён за вторую жёлтую карточку.
Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами выступают Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Алексей Матюнин. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.
«Динамо» в 19 матчах чемпионата России набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Спартак» (23) — 9-й. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (41).
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