«Барселона» обыграла «Эльче» благодаря голам Торреса и Депая

Сегодня, 6 марта, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эльче» принимал «Барселону». Гости одержали победу – 2:1.
На 44-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Фидель Чавес. На 60-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес забил ответный мяч, ему ассистировал Жорди Альба.
Фидель выводит «Эльче» вперёд:
На 84-й минуте пенальти в ворота «Эльче» реализовал Мемфис Депай.
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Помогали ему ассистенты Хосе Луис Мартинес Серрато и Диего Санчес Рохо. В роли резервного рефери выступал Франсиско Саэс Виталь.
«Барселона» набрала 48 очков в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (29) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (63). Действующий чемпион страны — «Атлетико».
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