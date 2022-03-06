Экс-игрок «Спартака» Фернандо забил за «Антальяспор». У него 3 мяча в последних 4 матчах

Сегодня, 6 марта, в рамках 28-го тура чемпионата Турции встречались «Антальяспор» и «Сивасспор». Победу одержала команда из Антальи — 1:0.



Единственный гол «Антальяспора» забил экс-полузащитник московского «Спартака» Фернандо. Примечательно, что это третий мяч бразильца за четыре последних матча в составе турецкого клуба.



Напомним, 30-летний Фернандо пополнил состав «Антальяспора» в январе. Предыдущим клубом бразильца был китайский «Бейцзин Гоань», который он покинул летом 2021 года. С 2016 по 2019 год полузащитник выступал в составе московского «Спартака», за который провёл 98 матчей, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.



С 2012 по 2013 год хавбек вызывался в сборную Бразилии, за которую успел сыграть в восьми матчах.