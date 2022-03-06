Экс-игрок «Спартака» Фернандо забил за «Антальяспор». У него 3 мяча в последних 4 матчах
Поделиться
Сегодня, 6 марта, в рамках 28-го тура чемпионата Турции встречались «Антальяспор» и «Сивасспор». Победу одержала команда из Антальи — 1:0.
Единственный гол «Антальяспора» забил экс-полузащитник московского «Спартака» Фернандо. Примечательно, что это третий мяч бразильца за четыре последних матча в составе турецкого клуба.
Напомним, 30-летний Фернандо пополнил состав «Антальяспора» в январе. Предыдущим клубом бразильца был китайский «Бейцзин Гоань», который он покинул летом 2021 года. С 2016 по 2019 год полузащитник выступал в составе московского «Спартака», за который провёл 98 матчей, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.
С 2012 по 2013 год хавбек вызывался в сборную Бразилии, за которую успел сыграть в восьми матчах.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
21:27
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
21:01
-
20:56
-
20:34
-
20:27
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:50
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:08
-
19:05
-
18:55
-
18:32
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:35
-
17:33
-
17:24
-
17:15
Партнерский контент