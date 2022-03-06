Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Динамо»
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).
«Мы провели хорошую игру. Особенно в первом тайме. Нужно прибавлять в стабильности. Надо играть концентрированно весь матч. Нам ещё есть в чём прибавлять.
Команда должна иметь психологию победителя. Мы над этим работаем. Будем стараться прибавлять и в этом компоненте», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
21:27
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
21:01
-
20:56
-
20:34
-
20:27
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:50
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:08
-
19:05
-
18:55
-
18:32
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:15
-
17:59
-
17:49
-
17:46
-
17:35
-
17:33
-
17:24
-
17:15
Партнерский контент