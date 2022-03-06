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Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Динамо»

Ваноли прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:0).

«Мы провели хорошую игру. Особенно в первом тайме. Нужно прибавлять в стабильности. Надо играть концентрированно весь матч. Нам ещё есть в чём прибавлять.

Команда должна иметь психологию победителя. Мы над этим работаем. Будем стараться прибавлять и в этом компоненте», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.

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