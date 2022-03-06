Юрий Сёмин раскритиковал судейство Карасёва в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин раскритиковал действия арбитра Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).



«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жёлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии.



Те жёлтые карточки, что были показаны в начале, мне кажется, были показаны с опережением», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.