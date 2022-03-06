Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о голе в ворота «Динамо»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о своём голе в ворота «Динамо» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Дальний удар — это одно из моих оружий, моя сильная сторона. Возможно, я не так часто его использую, но именно в этот раз понял, что это подходящий момент, чтобы расчехлить пушку. Очень рад, что забил.



Видел статистику перед матчем. Так бывает в футболе, что есть команды, которым ты забиваешь чаще, чем другим. Здорово, что у меня есть такая команда, к тому же это совпало с победой. Я счастлив», — сказал Промес в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других матчей. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.