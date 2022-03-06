Ал. Мостовой: не ожидал, что у «Динамо» будет полтора момента. Промес положил шикарный гол

Знаменитый российский футболист Александр Мостовой поделился эмоциями от матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (0:2).



«Перед игрой мне казалось, что «Спартак» ничем не хуже, а в некоторых компонентах даже лучше «Динамо». Футболисты красно-белых превосходят динамовских. И сегодня мы это увидели. При этом я не ожидал, что у команды Шварца будет всего полтора момента.



У «Спартака» все сыграли на высоком уровне. Могу выделить Промеса, который положил шикарный гол, и Бакаева. Причём после рестарта в игре команды особо ничего не поменялось. Просто в первой половине сезона «Спартаку» выпала заколдованная монета со всеми этими передрягами. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.