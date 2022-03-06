Ал. Мостовой: в РПЛ многовато красных карточек. Игроки и судьи на нервах

Знаменитый российский футболист Александр Мостовой прокомментировал судейские решения в матче 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (0:2).
«Что касается второй жёлтой Варелы, это спорный момент. Защитнику не стоило фолить, но и Карасёву было бы лучше придержать карточку. В РПЛ в последнее время многовато красных. У «Химок», например, их целых три в двух играх. Может быть, это связано с обстановкой в России. Все на нервах — игроки и судьи. Все переживают, они же живые люди», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
«Спартак» набрал 26 очков и продолжит оставаться в турнирной таблице на девятом месте вне зависимости от результатов других встреч. «Динамо» с 39 очками остаётся на второй позиции. Лидером соревнований является «Зенит» (41), который также имеет матч в запасе.
- 6 марта 2022
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