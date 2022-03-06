«МЮ» ни разу не ударил по воротам «МС» во втором тайме. Общая статистика ударов — 5:24

Сегодня, 6 марта, «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 разгромил дома «Манчестер Юнайтед» (4:1).



Как сообщается на официальном сайте АПЛ, «красные дьяволы» не смогли нанести ни одного удара по воротам «Сити» во втором тайме. В первом тайме футболисты «МЮ» пять раз пробили в сторону ворот «Манчестер Сити» и дважды попали в створ.

Общая статистика ударов по воротам за матч – 24:5 в пользу «горожан», в створ – 10:2.



«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Марез забивает свой второй гол в ворота «Манчестер Юнайтед»:

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