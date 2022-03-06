«МЮ» ни разу не ударил по воротам «МС» во втором тайме. Общая статистика ударов — 5:24

Сегодня, 6 марта, «Манчестер Сити» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 разгромил дома «Манчестер Юнайтед» (4:1).
Как сообщается на официальном сайте АПЛ, «красные дьяволы» не смогли нанести ни одного удара по воротам «Сити» во втором тайме. В первом тайме футболисты «МЮ» пять раз пробили в сторону ворот «Манчестер Сити» и дважды попали в створ.
Общая статистика ударов по воротам за матч – 24:5 в пользу «горожан», в створ – 10:2.
«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Марез забивает свой второй гол в ворота «Манчестер Юнайтед»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 6 марта 2022
-
22:54
-
22:50
-
22:49
-
22:39
-
22:30
-
22:04
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:33
-
21:27
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
21:01
-
20:56
-
20:34
-
20:27
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
19:53
-
19:50
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:08
-
19:05
-
18:55