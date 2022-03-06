Cезон для полузащитника «Ювентуса» завершён досрочно из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни больше не выйдет на поле по ходу нынешнего сезона. Об этом сообщил главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

«Сезон для Уэстона окончен из-за травмы. Он вернётся в следующем», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

23-летний американский полузащитник сломал плюсневую кость в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (1:1).



В нынешнем сезоне на счету Маккенни 28 матчей во всех турнирах и три забитых гола. Хавбек выступает за итальянскую команду с 2020 года. Сначала «Ювентус» арендовал Маккенни на сезон за € 4,5 млн, а затем выкупил его контракт у немецкого «Шальке» за € 20,5 млн. Футболист подписал с командой контракт до 2025 года.