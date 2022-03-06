Рангник прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4).



«В первом тайме мы играли хорошо, если не сказать достойно. Мы боролись. Тяжело пропускать в начале матча. Мы смогли сравнять счёт благодаря прекрасному голу, а потом пропустили в контратаке.



Это была очень сложная игра с одной из лучших команд мира. Мы пропустили четвёртый мяч на последней минуте. Сложный матч, который показал, какой путь нам ещё предстоит, чтобы сократить отставание от этой команды.



Во втором тайме соперник был сильнее, он показал себя. У нас же ничего не получалось, особенно после третьего мяча.



Все знают, насколько «Манчестер Сити» хорош. Это одна из лучших команд в мире, и мы отстаём. Приходится признать, что они сегодня были сильнее», — цитирует Рангника BBC.

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