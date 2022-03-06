Ваноли устроил шоу на бровке, Селихову помешал одноклубник. Фото победы «Спартака» в дерби

6 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» в большинстве одержал уверенную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Паоло Ваноли.

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о своём голе в ворота «Динамо» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).



«Дальний удар — это одно из моих оружий, моя сильная сторона. Возможно, я не так часто его использую, но именно в этот раз понял, что это подходящий момент, чтобы расчехлить пушку. Очень рад, что забил.



Видел статистику перед матчем. Так бывает в футболе, что есть команды, которым ты забиваешь чаще, чем другим. Здорово, что у меня есть такая команда, к тому же это совпало с победой. Я счастлив», — сказал Промес в эфире «Матч ТВ».

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.