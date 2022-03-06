Скопинцев: по силам ли «Динамо» золотой дубль — Кубок и чемпионат? Думаю, да

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что московской команде по силам одержать в нынешнем сезоне победу в чемпионате и Кубке России.



«Динамо» было обязано обыгрывать «Спартак»? Сегодня был приличный «Спартак», так сложилось. Возможно, если бы мы сыграли ещё три матча, то все три матча бы и забрали. Запас ещё есть, в следующем матче надо забирать три очка. «Спартак» временами слишком агрессивно выступал в контрпрессинге, мы проваливались.



Мы не отступаем от своего футбола, стали более гибкими в сравнении с прошлым сезоном. Думаю, мы всё равно будем наверху, ничего страшного не произошло. Верю в чемпионство «Динамо». В тройке, надеюсь, будем точно. По силам ли золотой дубль — Кубок и чемпионат? Думаю, да», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.