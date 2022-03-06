Гвардиола: «Сити» сыграл на одном из самых высоких уровней. «МЮ» выглядел впечатляюще

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:1).



«Хороший матч, особенно второй тайм. Команда провела игру на одном из самых высоких уровней за последние годы. В первом тайме у соперника было больше энергии, чем во втором. Во втором тайме им с трудом удавалось прессинговать нас.



«Манчестер Юнайтед» играл по схеме 4-2-4 и был очень агрессивен. У них получается это и без Криштиану Роналду. Соперник выглядел впечатляюще. У нас были проблемы с выходом из обороны. В первом тайме у нас было больше шансов из-за контратак, а не владения мячом.



Но во втором тайме игроки проявили индивидуальное мастерство, командное движение было превосходным. Каждое принятое нами решение было правильным, поэтому мы выиграли», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Марез забивает свой второй гол в ворота «Манчестер Юнайтед»:

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