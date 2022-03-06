Хави — о победе над «Эльче»: я был зол в перерыве. «Барса» могла спокойнее выиграть

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе в матче 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Эльче» (2:1).



«Считаю результат справедливым. Мы могли более комфортно победить. «Эльче» провёл отличный матч, нам было очень тяжело, но мы добились жизненно важной победы.



В перерыве у меня было ощущение, что мы не заслуживаем того, чтобы уступать в счёте. Я был зол. Я верил, что мы можем победить, если будем лучше атаковать. Для этого мы сделали тактическую перестановку.



Не знаю, на каком месте мы окажемся в Ла Лиге. Ощущения хорошие. Мы выиграли несколько игр подряд, и это признак того, что мы хорошо работаем. Каждая победа делает нас сильнее», — цитирует Хави Marca.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

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