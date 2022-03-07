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Кин: кажется, игроков «МЮ» больше волнуют вопросы «Как я выгляжу? Как моя причёска?»

Кин: кажется, игроков «МЮ» больше волнуют вопросы «Как я выгляжу? Как моя причёска?»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал игроков «красных дьяволов».

«Кто управляет этой раздевалкой? Кажется, этих парней больше волнуют вопросы: «Как я выгляжу? Как моя прическа? Хорошие ли у меня бутсы?». Оставьте своё эго за дверью, когда играете за «Манчестер Юнайтед».

Болельщики «Ман Юнайтед» смотрят на свою команду и видят, что она не борется. Этому нет никаких оправданий.

Не сомневаюсь, что в ближайшие несколько дней будут заявления, но мы все знаем, кто будет делать через твиттеры или прочую ерунду. Меня это не волнует. Главное то, что вы показываете на поле», — цитирует Кина BBC.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:

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