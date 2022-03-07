«Атлетико» обыграл «Бетис» благодаря дублю Феликса и обошёл «огурцов» в таблице Примеры

В ночь с 6 на 7 марта мск на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье в рамках 27-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» принимал «Атлетико». Гости одержали победу – 3:1.



На 2-й минуте счёт открыл нападающий «матрасников» Жоау Феликс, ему ассистировал Анхель Корреа. В добавленное к первому тайму время форвард «огурцов» Кристиан Тельо сравнял счёт, голевой пас отдал Юссуф Сабали.

Феликс открывает счёт:

Ответный мяч Тельо:

На 61-й минуте Феликс сделал дубль, результативную передачу оформил Маркос Льоренте. На 80-й минуте полузащитник «Атлетико» Тома Лемар удвоил преимущество своей команды, пас отдал Антуан Гризманн.

Феликс забивает свой второй гол в матче:

Гол Лемара:

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После 27 сыгранных туров «Атлетико» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Матрасники» имеют в своём активе 48 очков. «Бетис» (46) – на пятой строчке.

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