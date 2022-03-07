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«У Атлантиды новый король». «Спартак» — о результативности Промеса в играх с «Динамо»

«У Атлантиды новый король». «Спартак» — о результативности Промеса в играх с «Динамо»
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Пресс-служба московского «Спартака» после гостевого матча 20-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:0), в которой отметился забитым мячом 30-летний полузащитник Квинси Промес, отреагировала на очередной гол нидерландца, опубликовав соответствующий пост в «Инстаграме».

«Промес против «Динамо»: 7 голов в 8 матчах! Кажется, у Атлантиды новый король», — гласит комментарий «Спартака» к красочной публикации.

Напомним, в текущем сезоне Промес принял участие в 22 матчах за московский «Спартак», в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Квинси стал игроком красно-белых в феврале 2021 года, перейдя из «Аякса» за € 8,5 млн, а его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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