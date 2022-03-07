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«Не всё могут короли». «Динамо» ответило на публикацию «Спартака» об игре Промеса

«Не всё могут короли». «Динамо» ответило на публикацию «Спартака» об игре Промеса
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Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале ответила на публикацию «Спартака» в «Инстаграме», в которой 30-летний нидерландский полузащитник Квинси Промес называется «новым королём Атлантиды» из-за высокой результативности игрока именно в матчах с сине-бело-голубыми.

«Не всё могут короли», — гласит подпись «Динамо» к опубликованной картинке, где сзади в роли акул представлены такие клубы чемпионата России, как «Химки», «Нижний Новгород», «Рубин», тульский «Арсенал», «Урал», «Ростов» и «Уфа».

Напомним, в текущем сезоне Промес принял участие в 22 матчах за московский «Спартак», в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Квинси стал игроком красно-белых в феврале 2021 года, перейдя из «Аякса» за € 8,5 млн, а его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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