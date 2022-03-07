«Спартак» всухую обыграл «Динамо», «МС» разгромил «МЮ». Главное к утру

«Спартак» в большинстве всухую обыграл «Динамо», «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», на российского гимнаста Ивана Куляка могут возбудить дисциплинарное дело из-за буквы «Z» на груди. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» в большинстве обыграл «Динамо» благодаря голам Николсона и Промеса.
2. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби благодаря дублям Мареза и Де Брёйне.
3. FIG просит возбудить дисциплинарное дело в отношении гимнаста Куляка за инцидент в Дохе.
4. Даниил Медведев высказался о выступлении на турнирах под нейтральным флагом.
5. Игрок «Баварии» Зане высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
6. В «МЮ» шокированы решением Роналду улететь в Португалию перед матчем с «Сити».
7. «Милан» обыграл «Наполи» и вышел на первое место в Серии А.
8. «Неизбежно». Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки.
9. Дубль Капризова не помог «Миннесоте» уйти от поражения от «Далласа».
10. Андрей Василевский совершил два сумасшедших сейва в матче с «Чикаго».
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