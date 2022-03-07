Мактоминей: больно, что люди думают, будто самоотдача игроков «МЮ» была недостаточной

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей ответил на критику «красных дьяволов» за выступление в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4).



«Если люди решили, что самоотдача игроков «Манчестер Юнайтед» была недостаточной, пусть будет так. Они имеют право на собственное мнение, но меня действительно разочаровывает, что люди так думают. Я должен пересмотреть матч и проанализировать поведение футболистов, но мне больно слышать подобное», — приводит слова Мактоминея Sky Sports.



«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (47) — на 5-м месте. Действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 28 тур:

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