«Ференцварош» обыграл «Кишварду» и с 5-очковым отрывом лидирует в чемпионате Венгрии

Вчера, 6 марта, состоялся матч 23-го тура чемпионата Венгрии между «Ференцварошем» и «Кишвардой». Команды встречались на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре через 31 минуту после стартового свистка открыл игрок гостей Клаудиу Василе Бумба, реализовавший пенальти. На 58-й минуте Франк Боли восстановил равенство на табло, а на 91-й минуте Токмак Нгуен вырвал победу.

«Ференцварош» занимает в высшей лиге Венгрии первое место. Команда Станислава Черчесова набрала 46 очков. У «Академии Пушкаша», идущей на втором месте, 41 балл. Таким образом, команда российского тренера лидирует в чемпионате Венгрии с пятиочковым отрывом.