Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ференцварош» обыграл «Кишварду» и с 5-очковым отрывом лидирует в чемпионате Венгрии

«Ференцварош» обыграл «Кишварду» и с 5-очковым отрывом лидирует в чемпионате Венгрии
Комментарии

Вчера, 6 марта, состоялся матч 23-го тура чемпионата Венгрии между «Ференцварошем» и «Кишвардой». Команды встречались на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре через 31 минуту после стартового свистка открыл игрок гостей Клаудиу Василе Бумба, реализовавший пенальти. На 58-й минуте Франк Боли восстановил равенство на табло, а на 91-й минуте Токмак Нгуен вырвал победу.

«Ференцварош» занимает в высшей лиге Венгрии первое место. Команда Станислава Черчесова набрала 46 очков. У «Академии Пушкаша», идущей на втором месте, 41 балл. Таким образом, команда российского тренера лидирует в чемпионате Венгрии с пятиочковым отрывом.

Венгрия - OTP Банк Лига. 23-й тур
06 марта 2022, воскресенье. 19:45 МСК
Ференцварош
Будапешт
Окончен
2 : 1
Кишварда
Кишварда
0:1 Бумба – 31' (пен)   1:1 Боли – 58'   2:1 Нгуен – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022