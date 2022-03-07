Гвардиола: «Ливерпуль» добавляет мне боли в заднице

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» самым жёстким соперником, с которым он когда-либо встречался.

«Хочу сказать, что «Ливерпуль» добавляет мне боли в заднице. Я много раз говорил, что мой успех тренера заключается в том, что год за годом мы всё ещё рвёмся вперёд, желая что-то доказать окружающим, даже после трех титулов. Мы остаемся скромным клубом и продолжаем играть в каждую игру, показывать результат, поэтому мы и находимся на вершине. «Ливерпуль» — самый жесткий противник, с которым я сталкивался за свою тренерскую карьеру», — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.

«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (63) — втором месте.

Гол Мареза в игре с «Ливерпулем»:

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