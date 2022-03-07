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Игрок «Эльче» раскритиковал решение арбитра не назначать пенальти за игру рукой Альбы

Игрок «Эльче» раскритиковал решение арбитра не назначать пенальти за игру рукой Альбы
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Нападающий «Эльче» Пере Милья прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку защитника «Барселоны» Жорди Альбы в матче 27-го тура испанской Примеры.

«Рука в естественном положении! Испанская пословица никогда не подводит: кто не плачет, тот не ест», — написал Милья на своей странице в «Твиттере».

Напомним, во втором тайме встречи мяч попал в прижатую к телу руку Альбы. Главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не стал назначать пенальти.

«Барселона» набрала 48 очков в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (29) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (63). Действующий чемпион страны — мадридский «Атлетико».

«Эльче» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 27-й тур:

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