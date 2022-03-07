Игрок «Эльче» раскритиковал решение арбитра не назначать пенальти за игру рукой Альбы

Нападающий «Эльче» Пере Милья прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку защитника «Барселоны» Жорди Альбы в матче 27-го тура испанской Примеры.
«Рука в естественном положении! Испанская пословица никогда не подводит: кто не плачет, тот не ест», — написал Милья на своей странице в «Твиттере».
Напомним, во втором тайме встречи мяч попал в прижатую к телу руку Альбы. Главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес не стал назначать пенальти.
«Барселона» набрала 48 очков в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (29) — на 14-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (63). Действующий чемпион страны — мадридский «Атлетико».
«Эльче» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 27-й тур:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 7 марта 2022
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
04:50
-
02:42
-
02:26
-
01:59
-
01:49
-
01:32
-
01:24
-
00:57
-
00:44
-
00:38
-
00:25
-
00:05
- 6 марта 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:44
-
23:25
-
23:10
-
23:08
-
23:04
-
22:54
-
22:50
-
22:49