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Петер Шмейхель: многие игроки «МЮ» либо были недостаточно хороши, либо им было плевать

Петер Шмейхель: многие игроки «МЮ» либо были недостаточно хороши, либо им было плевать
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал выступление «красных дьяволов» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:4).

«Я думал, что Рангник изменит ситуацию после перерыва. Он мог сказать игрокам нечто важное, но второй тайм получился ещё хуже. Команда отсутствовала во время матча, если не брать в расчёт изменения счёта на табло. Многие игроки «Манчестер Юнайтед» либо были недостаточно хороши, либо им было плевать. Наличие временного наставника означает, что он мало что может сделать с командой. Он знает, что скоро его не будет на этом посту, так что он может изменить?

Есть футболисты, у которых истекают контракты. Погба вышел на поле в стартовом составе, но большой вопрос, собирается ли он остаться в «МЮ». Лингард говорил, что не хочет быть в команде. Но при всём этом «Манчестер Сити» показал, что они лучшие в Англии», — приводит слова Шмейхеля BBC.

«Манчестер Сити» — «Ман Юнайтед». Обзор матча. АПЛ 21/22. 28 тур:

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