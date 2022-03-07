«Зенит» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 7 марта, состоится матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев и Варанцо Петросян (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



«Зенит» набрал 41 очко в 19 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (39) и ЦСКА (36).