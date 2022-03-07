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«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Ахмат» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Ахмат» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 7 марта, состоится матч «Ахмат» — «Рубин». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Артём Фёдоров (Петрозаводск).

«Ахмат» набрал 30 очков в 19 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (22) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (41).

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