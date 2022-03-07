Игнатьев прокомментировал гол в ворота «Арсенала»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев, забивший гол в дебютном матче 20-го тура с «Арсеналом», поделился эмоциями от встречи.

«Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня наконец-то получилось забить. К сожалению, мы не победили, хотя по игре владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника.

Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму. С одной стороны, они влились в сезон, с другой стороны, провели два матча, получили нагрузку. Но я считаю, что для того, чтобы поймать тонус, нужно играть, поэтому они были в чуть более выигрышной ситуации», — приводит слова футболиста пресс-служба самарского клуба.