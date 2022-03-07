Игнатьев прокомментировал гол в ворота «Арсенала»
Поделиться
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев, забивший гол в дебютном матче 20-го тура с «Арсеналом», поделился эмоциями от встречи.
«Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня наконец-то получилось забить. К сожалению, мы не победили, хотя по игре владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника.
Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму. С одной стороны, они влились в сезон, с другой стороны, провели два матча, получили нагрузку. Но я считаю, что для того, чтобы поймать тонус, нужно играть, поэтому они были в чуть более выигрышной ситуации», — приводит слова футболиста пресс-служба самарского клуба.
Комментарии
- 7 марта 2022
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:10
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:48
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53
-
09:46
-
09:38
-
09:34
-
09:30
-
04:50
-
02:42
-
02:26
-
01:59
Партнерский контент