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Игнатьев прокомментировал гол в ворота «Арсенала»

Игнатьев прокомментировал гол в ворота «Арсенала»
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев, забивший гол в дебютном матче 20-го тура с «Арсеналом», поделился эмоциями от встречи.

«Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня наконец-то получилось забить. К сожалению, мы не победили, хотя по игре владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника.

Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму. С одной стороны, они влились в сезон, с другой стороны, провели два матча, получили нагрузку. Но я считаю, что для того, чтобы поймать тонус, нужно играть, поэтому они были в чуть более выигрышной ситуации», — приводит слова футболиста пресс-служба самарского клуба.

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