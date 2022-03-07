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«Краснодар» — «Урал»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Урал»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Урал».

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Манелов.

Запасные: Городов, Агкацев, Бородин, Пивоваров, Литвинов, Газинский, Якимов, Рейхмен, Кучугура, Попов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичёв, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов, Юшин.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Шмыков, Мосин, Шатов, Евсеев, Подберёзкин, Железнов, Агеев.

«Краснодар» набрал 29 очков в 18 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (41).

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