Эдегор: воспринимаю сравнения с Озилом как комплимент
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, как относится к сравнениям с бывшим хавбеком лондонской команды Месутом Озилом.
«Я не любитель сравнивать себя с другими футболистами, но воспринимаю сравнения с Озилом как комплимент. Я всегда на него равнялся. Озил был одним из моих любимых игроков, когда я был юным. Чувствую, что нахожусь в очень хорошей форме. Трудно сравнивать себя с собой же из прошлого, но я чувствую, что становлюсь лучше», — приводит слова Эдегор TV2.
Напомним, Мартин Эдегор перешёл в лондонский «Арсенал» из мадридского «Реала» в 2021 году. В нынешнем сезоне 23-летний норвежский футболист принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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