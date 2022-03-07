Данни Маккели будет судить матч между «Реалом» и «Пари Сен-Жермен»
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Пресс-служба Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) сообщила о назначении арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов.
На ответном матче между «Реалом» и «Пари Сен-Жермен» будет работать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ему будут помогать ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром». В первой игре автором единственного гола на 94-й минуте стал нападающий французского клуба Килиан Мбаппе.
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