Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о своём уходе из «Наполи»
Поделиться
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Миалан» прокомментировал слухи о своём уходе из неаполитанского клуба.
«Если тренер не справляется с давлением, ему нужно уходить. Уверяю вас, что завтра утром я буду здесь с планом тренировки. Если вы решили, что я ухожу, вы ошиблись», — цитирует Спаллетти сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
Единственный гол в матче на 49-й минуте матча забил французский нападающий «Милана» Оливье Жиру с передачи Давиде Калабрии.
«Милан» набрал в чемпионате Италии 60 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. У «Интера», который идёт вторым, на два очка меньше и одна игра в запасе. «Наполи» с 57 очками остался на третьей позиции.
Комментарии
- 7 марта 2022
-
15:39
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
14:47
-
14:46
-
14:25
-
14:19
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:10
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:48
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53
Партнерский контент