Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о своём уходе из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Миалан» прокомментировал слухи о своём уходе из неаполитанского клуба.



«Если тренер не справляется с давлением, ему нужно уходить. Уверяю вас, что завтра утром я буду здесь с планом тренировки. Если вы решили, что я ухожу, вы ошиблись», — цитирует Спаллетти сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Единственный гол в матче на 49-й минуте матча забил французский нападающий «Милана» Оливье Жиру с передачи Давиде Калабрии.



«Милан» набрал в чемпионате Италии 60 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. У «Интера», который идёт вторым, на два очка меньше и одна игра в запасе. «Наполи» с 57 очками остался на третьей позиции.