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Агент Кухты: по моему мнению, Ян мог принимать участие в матче с «Химками»

Агент Кухты: по моему мнению, Ян мог принимать участие в матче с «Химками»
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Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, оценил возможность технического поражения для железнодорожников из-за появления своего клиента в игре с «Химками».

«По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», — цитирует Мартиновича «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, на матч «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду форвард получил красную карточку и был отстранён на один матч.

Позднее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков огласил намерение подмосковного клуба подать протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.

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