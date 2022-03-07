Агент Кухты: по моему мнению, Ян мог принимать участие в матче с «Химками»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, оценил возможность технического поражения для железнодорожников из-за появления своего клиента в игре с «Химками».
«По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», — цитирует Мартиновича «Рейтинг Букмекеров».
Напомним, на матч «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду форвард получил красную карточку и был отстранён на один матч.
Позднее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков огласил намерение подмосковного клуба подать протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.
- 7 марта 2022
-
15:39
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
14:47
-
14:46
-
14:25
-
14:19
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:10
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:48
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53