«Ростов» — «Сочи»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Сочи» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Сочи».
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Фольмер, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Дьячков, Лангович, Мухин, Щетинин, Мельников, Сухомлинов, Кнудсен, Комличенко, Голенков, Турищев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Маргасов, Макарчук, Юсупов, Попов, Жоаозиньо, Воробьёв, Мелкадзе.
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