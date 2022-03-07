«Зенит» — «Уфа»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Уфа».
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Юри Алберто.
Запасные: Кизеев, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Сергеев.
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев, Фищенко, Саплинов, Мрзляк, Родригеш, Касинтура.
Запасные: Чичкан, Сухов, Никитин, Иванов, Камилов, Емельянов, Урунов, Милетич, Ортис.
«Зенит» набрал 41 очко в 19 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (39) и ЦСКА (36).
- 7 марта 2022
-
15:39
-
15:20
-
15:20
-
15:14
-
14:47
-
14:46
-
14:25
-
14:19
-
14:05
-
13:53
-
13:45
-
13:43
-
13:30
-
13:29
-
13:10
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:43
-
12:34
-
12:18
-
11:49
-
11:48
-
11:43
-
11:25
-
11:23
-
11:00
-
10:59
-
10:55
-
10:40
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:56
-
09:53