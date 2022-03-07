«Зенит» — «Уфа»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Уфа».



«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Караваев, Адамов, Алип, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Сергеев.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев, Фищенко, Саплинов, Мрзляк, Родригеш, Касинтура.

Запасные: Чичкан, Сухов, Никитин, Иванов, Камилов, Емельянов, Урунов, Милетич, Ортис.

«Зенит» набрал 41 очко в 19 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (39) и ЦСКА (36).