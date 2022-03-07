Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Польше прокомментировали информацию о возможном переносе стыковой игры с Россией

В сборной Польше прокомментировали информацию о возможном переносе стыковой игры с Россией
Комментарии

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски прокомментировал информацию о возможном переносе стыкового матча ЧМ-2022 с Россией.

«На данный момент мы не получали от ФИФА никакой информации по нашему стыковому матчу против России», — сказал Квятковски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее появилась информация, согласно которой ФИФА рассматривает возможность переноса стыкового матча ЧМ-2022 Россия — Польша, несмотря на отстранение российской сборной от международных турниров. Встреча, изначально запланированная на 24 марта, может состоятся в июне.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

Новость по теме
ФИФА может перенести стыковой матч ЧМ-2022 Россия — Польша на июнь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022