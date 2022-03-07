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«Краснодар» обыграл «Урал» и поднялся на пятое место в таблице РПЛ

«Краснодар» обыграл «Урал» и поднялся на пятое место в таблице РПЛ
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В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 31-й минуте хавбек «Краснодара» Александр Черников отправил мяч в ворота «Урала», однако гол не был засчитан. На 59-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, успешно реализовавший пенальти. Через шесть минут нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество краснодарской команды. На 79-й минуте хавбек Эрик Бикфалви сократил отставание «Урала» в счёте.

«Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
07 марта 2022, понедельник. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Сперцян – 59' (пен)   2:0 Ильин – 65'   2:1 Бикфалви – 79'
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