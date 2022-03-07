Ильин: без легионеров нормально играть. Кто уехал — тот уехал, про них уже забыли

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:1).



«Положительные эмоции после возобновления, долго ждали этой игры. С этим, наверное, связана нервная концовка, очень хотели удержать этот счёт и победить в этой игре.



Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки мы хорошо играли в этом матче. Кто уехал — тот уехал, про них уже забыли, работаем сами. Сейчас Эдуард Сперцян ответственный за включение музыки в раздевалке вместо Кабеллы. Перешли с французской на армянскую музыку», — приводит слова Ильина «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41).