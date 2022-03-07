Агент Варелы: я не совсем правильно выразился. Гильермо не может спать из-за удаления

Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал о состоянии уругвайского футболиста.

«Должен сказать, что я не совсем правильно выразился. Гильермо не может спать из-за удаления в матче со «Спартаком». В остальном ситуация рабочая, клуб максимально поддерживает игроков, и все настроены исполнять свои обязательства», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игрок был удалён во вчерашней игре со «Спартаком». Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.