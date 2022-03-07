Федотов — о решении судей в матче «Краснодар» — «Урал»: пенальти, которого не было

Арбитр Игорь Федотов разобрал спорный момент с назначением одиннадцатиметрового штрафного удара в матче «Краснодар» — «Урал» (2:1), прошедшем в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Пенальти в ворота «Урала» просто никакой, просто выдуманный. Судьи что, не знают, что не любое касание — это нарушение? Игрок «Краснодара» почувствовал контакт и упал. Да, касание реально было, но оно не сбило, совсем лёгкое. Турбин, Сухой — с ними всё понятно: один после паузы, второй вообще тот ещё кадр. Очень долго смотрели момент и в итоге подарили «Краснодару» пенальти, которого не было. Надо было продолжить игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что после этой победы «Краснодар» поднялся с седьмого места в таблице РПЛ на пятое и отстаёт от зоны еврокубков всего на два очка.

