В «Урале» раскритиковали судейство после поражения от «Краснодара»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о судействе в матче с «Краснодаром».
«Расстроены, что не взяли очки. Пенальти не было. Судейство было необъективным. Судил арбитр не очень правильно. Я могу быть необъективным, но, на мой взгляд, пенальти в наши ворота не было. Я не понимаю, как работает VAR», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
На 59-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, успешно реализовавший пенальти. Через шесть минут нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество краснодарской команды. «Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
- 7 марта 2022
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