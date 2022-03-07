Килиан Мбаппе получил травму за 2 дня до игры с «Реалом»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил травму на тренировке. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, в ближайшие несколько дней форвард пройдёт углублённое медицинское обследование. Пока непонятно, примет ли игрок участие в матче Лиги чемпионов с «Реалом». Мбаппе получил повреждение на тренировке в понедельник после столкновения с партнёром по команде. В первой игре автором единственного гола на 94-й минуте стал Килиан Мбаппе.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».
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