Глава российских судей Витор Перейра уехал в Португалию

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Мануэл Мелу Перейра уехал из России в Португалию. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».



По информации источника, последнее совещание судей Российской Премьер-Лиги проводил не Мелу Перейра, а руководитель проекта VAR Кирилл Верхолетов. На ряд актуальных вопросов, касавшихся моментов 19-го тура, однозначных ответов и чётких инструкций получено не было.

Отметим, что его заместитель, финн Йоуни Хютия, продолжает работу в Москве. Хютия начал карьеру арбитра в 1992 году. С 1997 по 2009 год финский специалист был арбитром категории ФИФА, а с 2013 года работал инспектором ФИФА. Последние четыре года Хютия занимал пост руководителя судейского комитета федерации футбола Финляндии.