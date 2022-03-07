«Зенит» уверенно обыграл «Уфу» и оторвался от «Динамо» на 5 очков

Сегодня, 7 марта, состоялся матч «Зенит» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 51-й минуте открыл Данил Круговой. Клаудиньо навесил с углового, далеко выбить мяч защите «Уфы» не удалось, а успевший на подбор Круговой сильным ударом послал мяч со средней дистанции в правую девятку. На 67-й минуте Малком на подступах к штрафной получил мяч от Артёма Дзюбы, обработал его и пробил. Алексей Журавлёв подставил ногу, но получилось очень неудачно — попав в неё, мяч полетел по высокой дуге Александру Беленову за шиворот.

«Зенит» набрал 44 очка в 20 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на предпоследнем, 15-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (39) и ЦСКА (36).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Уфа».