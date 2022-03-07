Бразильцы поздравляли Кругового с голом, Малком показывал «сердечки». Фото победы «Зенита»

7 марта в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» встречался с «Уфой». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился эмоциями от дебютного гола в составе сине-бело-голубых. Футболист отличился в матче чемпионата России с «Уфой» (2:0).



«Чувствую радость — забил первый гол за «Зенит». Очень рад тому, что у меня получилось. Гол получился курьёзным — я бил по мячу, Голубев подставил ногу, получился рикошет, и мяч полетел в девятку. Тем не менее я очень рад, потому что наконец-то смог забить свой первый гол за «Зенит».



У меня нет никакого празднования. Я вообще сначала не хотел никак не праздновать — всё-таки это моя бывшая команда, просто порадовался внутри, меня пошлёпали по голове бразильцы и Дзюба», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

Лучшие фото с матча «Зенит» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.