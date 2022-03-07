Семак — об отрыве «Зенита» от «Динамо»: что такое 5 очков, если впереди разыгрываются 30?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. На данный момент сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя, московское «Динамо», на пять очков.

«Отрыв от «Динамо» в 5 очков? Впереди ещё 10 туров — это 30 очков. Что такое пять очков, если впереди разыгрываются 30? Для вас, может быть, уже всё, а для нас пять очков — это два тура. Поэтому не думаю, что это тот запас, который позволяет нам спокойно готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» набрал 44 очка в 20 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (39) и ЦСКА (36). Действующим чемпионом России является «Зенит».